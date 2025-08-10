Педри об олдскульном стиле игры: «Я начинал с улицы, а не с больших молодежных академий. Мы играли ради удовольствия – я действую инстинктивно, потому что это заложено с детства»

Педри ответил, считает ли себя футболистом старой школы.

– Создается впечатление, что ты игрок старой школы, созидатель, который не всегда быстро обращается с мячом, но очень быстро думает и действует, как Зидан, Рикельме, Пирло...

– Да, у меня нет физических данных, как у некоторых крупных игроков. Мне приходится компенсировать это другими способами. Я стараюсь думать быстрее других, всегда быть на шаг впереди. Недостаток мощи я компенсирую игровым интеллектом.

Это связано с моим прошлым. Большинство современных футболистов играли в больших молодежных академиях. Я начинал с улицы, смотрел матчи «Барсы» в доме родителей и играл за клуб в своей деревне.

Я многому научился у уличного футбола, с точки зрения инстинктов, когда играешь ради удовольствия. Именно поэтому на поле я действую очень естественно, потому что это заложено во мне с детства.

– Немного похоже на южноамериканцев?

– Точно, особенно на бразильцев. Мы часто слышим об этих игроках, которые выросли, играя в фавелах, на импровизированных полях, просто ради удовольствия от игры. На Канарских островах все примерно так же: мы веселимся, где бы ни находились, ставим перед собой цели, играем с друзьями.

Именно эта страсть и инстинкты помогают нам прогрессировать. На моей позиции поиск идеального паса тоже происходит инстинктивно, как внутренний взгляд, позволяющий увидеть открытое пространство, – сказал полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.