Педри о «Золотом мяче» Родри: «Это доказывает, что роль полузащитника наконец-то получает признание. Команде легче выигрывать, доминируя в этой зоне»

Педри поделился размышлениями о признании полузащитников в футболе.

В прошлом сезоне «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

– Ваш соотечественник Родри, выигравший «Золотой мяч» в прошлом сезоне, показал, что трофей доступен для таких футболистов, как вы. Мечтаете ли вы когда-нибудь последовать его примеру?

– Долгое время награда вручалась преимущественно нападающим.

Победа Родри доказывает, что роль полузащитника наконец-то получает признание по достоинству.

Потому в футболе многое определяет полузащита. Команде легче выигрывать матчи, когда она доминирует в этой зоне.

Поэтому да – почему бы не мечтать о выигрыше «Золотого мяча»? Для этого необходимо провести очень хороший сезон в команде, – сказал полузащитник «Барселоны» Педри .