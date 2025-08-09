  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Педри о «Барсе» после Месси: «Когда уходит такая звезда, 1-2 сложных сезона – это нормально. Мы перестроились, появились таланты, мы достигнем невероятного уровня»
29

Педри о «Барсе» после Месси: «Когда уходит такая звезда, 1-2 сложных сезона – это нормально. Мы перестроились, появились таланты, мы достигнем невероятного уровня»

Педри рассказал о перестройке «Барселоны» после ухода Лионеля Месси.

В 2021 году аргентинский футболист перешел в «ПСЖ».

– Клуб тяжело воспринял уход Лео [в «ПСЖ»]. Особенно потому, что этого никто не ожидал. Когда я услышал эту новость, я был в Японии на Олимпийских играх и, честно говоря, с трудом в это поверил.

Осознание того, что его больше не будет с нами, было шоком, ведь Лео обладал способностью выигрывать матчи практически в одиночку. Это все изменило.

– Какие воспоминания у вас остались о нем?

– Когда мяч был у меня, и меня прессинговали двое или трое игроков, я всегда старался отдать ему пас. Потому что было очевидно, что он справится лучше меня.

На тренировках он вытворял невероятные, почти нереальные вещи, которые видели только мы, его товарищи по команде. Это было безумие!

– После этого «Барселона» утратила свой блеск. Ухудшение уровня состава, неспособность играть даже в Лиге Европы. Вы не думали об уходе?

– Нет, никогда, потому что играть в «Барселоне» – мечта детства. Когда уходит звезда такого уровня, нормально, что бывают один-два сложных сезона.

Нужно время, чтобы адаптироваться. Мы пережили несколько сложных периодов, было больно не играть в Лиге чемпионов. Нам удалось перестроиться.

Мы сформировали новый состав. Мы все лучше узнаем друг друга, появились молодые таланты, способные изменить ситуацию. Сейчас у нас отличная команда.

Убежден, что мы достигнем невероятного уровня, – сказал полузащитник «Барселоны» Педри.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27574 голоса
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
logoПедри
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Педри про 4 победы над «Реалом» в сезоне: «Источник гордости. «Барса» играла в футбол, получала удовольствие. Фанатам нравится дразнить болельщиков «Мадрида»!»
979 августа, 10:37
Педри о «Золотом мяче» Родри: «Это доказывает, что роль полузащитника наконец-то получает признание. Команде легче выигрывать, доминируя в этой зоне»
619 августа, 08:10
Главные новости
«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
711 минут назад
«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ
1516 минут назад
Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»
3018 минут назад
«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня
1751 минуту назад
«МЮ» взял ЛЧ с двумя голами за 3 минуты. Кто справится быстрее?
52 минуты назадТесты и игры
Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»
46сегодня, 09:52
Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Не надо было их раздувать – и проблем бы не было. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и лучше играть они не начинают»
19сегодня, 09:33
Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии
11сегодня, 09:22
Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»
29сегодня, 09:13
Орлов о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Футболисты Семака должны понимать: они не фавориты сезона»
24сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» бесплатно отпустит Марадишвили в «Акрон» и может получить 20% от суммы перепродажи хавбека (Иван Карпов)
через 1 минуту
Россия и Иордания могут провести матч в Саранске (Metaratings)
3 минуты назад
Вратарь «Носты» Нелюбов забил «Химику» со своей половины поля во Второй лиге Б. Его команда проиграла 2:5
9 минут назадВидео
Опейкина назначена на матч «Ростов» – «Пари НН» в Кубке, игру «Зенит» – «Рубин» обслужит Чебан, на «Динамо» – «Краснодар» будет работать Фролов
14 минут назад
Кроос о Виртце: «Ты особенный игрок с уникальными способностями и менталитетом. Я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»
330 минут назад
Дьяков о «Спартаке»: «Ни характера, ни желания, некачественный футбол. Полный крах. Увольнение Станковича – дело времени»
1239 минут назад
«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й
453 минуты назад
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
9сегодня, 09:46
«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше
5сегодня, 09:39
Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
7сегодня, 09:32