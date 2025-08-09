Педри о «Барсе» после Месси: «Когда уходит такая звезда, 1-2 сложных сезона – это нормально. Мы перестроились, появились таланты, мы достигнем невероятного уровня»

Педри рассказал о перестройке «Барселоны» после ухода Лионеля Месси.

В 2021 году аргентинский футболист перешел в «ПСЖ».

– Клуб тяжело воспринял уход Лео [в «ПСЖ»]. Особенно потому, что этого никто не ожидал. Когда я услышал эту новость, я был в Японии на Олимпийских играх и, честно говоря, с трудом в это поверил.

Осознание того, что его больше не будет с нами, было шоком, ведь Лео обладал способностью выигрывать матчи практически в одиночку. Это все изменило.

– Какие воспоминания у вас остались о нем?

– Когда мяч был у меня, и меня прессинговали двое или трое игроков, я всегда старался отдать ему пас. Потому что было очевидно, что он справится лучше меня.

На тренировках он вытворял невероятные, почти нереальные вещи, которые видели только мы, его товарищи по команде. Это было безумие!

– После этого «Барселона» утратила свой блеск. Ухудшение уровня состава, неспособность играть даже в Лиге Европы. Вы не думали об уходе?

– Нет, никогда, потому что играть в «Барселоне» – мечта детства. Когда уходит звезда такого уровня, нормально, что бывают один-два сложных сезона.

Нужно время, чтобы адаптироваться. Мы пережили несколько сложных периодов, было больно не играть в Лиге чемпионов. Нам удалось перестроиться.

Мы сформировали новый состав. Мы все лучше узнаем друг друга, появились молодые таланты, способные изменить ситуацию. Сейчас у нас отличная команда.

Убежден, что мы достигнем невероятного уровня, – сказал полузащитник «Барселоны» Педри .