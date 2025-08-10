Каррера готов вернуться в «Спартак»: «Да, я бы согласился»

Массимо Каррера заявил о готовности вернуться в «Спартак».

Каррера тренировал «Спартак» в 2016-2018 годах и привел команду к чемпионству в сезоне-2016/17.

– Вы бы приняли предложение «Спартака», если бы вас снова позвали на должность главного тренера?

– Да, я бы согласился, – сказал Каррера.

«Спартак» не рассматривает россиян на замену Станковичу. Если Деян уйдет, на его место хотят пригласить авторитетного иностранного тренера (Sport24)