Каррера готов вернуться в «Спартак»: «Да, я бы согласился»
Массимо Каррера заявил о готовности вернуться в «Спартак».
Каррера тренировал «Спартак» в 2016-2018 годах и привел команду к чемпионству в сезоне-2016/17.
– Вы бы приняли предложение «Спартака», если бы вас снова позвали на должность главного тренера?
– Да, я бы согласился, – сказал Каррера.
«Спартак» не рассматривает россиян на замену Станковичу. Если Деян уйдет, на его место хотят пригласить авторитетного иностранного тренера (Sport24)
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31238 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости