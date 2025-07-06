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Каррера о цели «Спартака» на сезон: «Чемпионство. Этот клуб должен бороться за главный трофей каждый сезон»

Массимо Каррера считает, что «Спартак» обязан бороться за чемпионство.

«Цель «Спартака» на сезон? Чемпионство.

По-другому быть не может. Каждый сезон этот клуб должен бороться за главный трофей», – сказал бывший главный тренер красно-белых.

Напомним, последний раз «Спартак» становился чемпионом в сезоне-2016/2017, когда командой руководил Каррера.

В настоящий момент красно-белых возглавляет Деян Станкович. В первом сезоне сербского специалиста клуб занял 4-е место в Мир РПЛ.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoМассимо Каррера
logoДеян Станкович
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