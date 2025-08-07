«Атлетико Сан-Луис» Абаскаля выиграл 2 из 3 матчей в Кубке лиг, но не вышел в плей-офф. У экс-тренера «Спартака» 3 победы в 6 матчах в мексиканском клубе
Команда Гильермо Абаскаля выиграла 2 из 3 матчей Кубка лиг.
«Атлетико Сан-Луис» под руководством испанского специалиста обыграла «Миннесоту» (2:0) в матче третьего тура группового этапа турнира.
В двух прошлых играх мексиканский клуб победил «Реал Солт Лейк» (3:2, по пенальти) и уступил «Портленд Тимберс» (0:4).
Набрав 5 очков в 3 матчах, команда Гильермо Абаскаля не смогла выйти в плей-офф турнира.
В общей сложности бывший тренер «Спартака» выиграл три из шести матчей во главе мексиканской команды.
В чемпионате Мексики у «Атлетико Сан-Луис» в активе есть победа над «Леоном» (1:0), а также поражения от «Монтеррея» (0:1) и «Гвадалахары» (3:4).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
