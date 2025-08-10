Батраков – четвертый игрок с хет-триком «Спартаку» в РПЛ в XXI веке после Каряки, Вагнера и Ари и самый юный автор трех голов за «Локо» в матче лиги в этом столетии
Алексей Батраков – четвертый автор хет-трика «Спартаку» в РПЛ в этом столетии.
«Локомотив» сегодня обыграл «Спартак» со счетом 4:2 в матче 4-го тура чемпионата России. Полузащитник железнодорожников Батраков забил три мяча.
До Батракова в XXI веке три гола в ворота «Спартака» за матч РПЛ забивали Андрей Каряка («Крылья Советов», 2004), Вагнер Лав (ЦСКА, 2008) и Ари («Краснодар», 2014).
20-летний Батраков также самый юный автор хет-трика в составе «Локомотива» в матче РПЛ в XXI веке. Он опередил Ивана Игнатьева, сделавшего это в 23 года в 2022 году в матче против «Оренбурга».
