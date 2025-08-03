Кубок лиг. «Интер Майами» Месси одолел «Некаксу» в серии пенальти, «Атланта» Миранчука уступила в гостях «Пумас»

«Интер Майами» Лионеля Месси одолел «Некаксу» 2:2 (5:4 пен.) в 2-м туре Кубка лиг.

«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука уступил в гостях «Пумас» (2:3).

Кубок лиг – североамериканский турнир с участием 36 клубов (топ-18 МЛС и всех 18 представителей высшего дивизиона Мексики).

На групповом этапе сформировано 6 групп по 6 команд (по 3 от каждой лиги), которые проведут по 3 матча против соперников из другой лиги. По 4 лучших клуба от каждой лиги выходят в плей-офф. Лучшие три команды по итогам турнира примут участие в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

«Интер Майами», «Атланта Юнайтед» и «Орландо Сити» играют в группе Восток 2 против «Атласа», «Некаксы» и «Пумас».

В 1-м туре «Интер Майами» одолел «Атлас» (2:1), а «Атланта» проиграла «Некаксе» (1:3).

Кубок лиг

Групповой этап

Восток 2

2-й тур

«Интер Майами » США – «Некакса » Мексика – 2:2 (1:1, 5:4 по пенальти)

Голы: 1:0 – Сеговия (12), 1:1 – Бадалони (33), 1:2 – Монреаль (81), 2:2 – Альба (90+2).

У «Интер Майами» послематчевые пенальти реализовали Родриго Де Поль , Бенха Кремаски, Жорди Альба , Федерико Редондо и Луис Суарес .

На 11-й минуте Лионель Месси был заменен из-за травмы. На 17-й у хозяев прямую красную карточку получил защитник Максимилиано Фалькон, на 61-й минуте после второй желтой карточки у «Некаксы» был удален защитник Кристиан Кальдерон.

«Пумас » Мексика – «Атланта Юнайтед » США – 3:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Ангуло (23, пен.), 1:1 – Кейлор Навас (35, автогол), 1:2 – Латте-Лат (43), 2:2 – Карраскилья (62), 3:2 – Карраскилья (89).

На 95-й минуте вратарь «Пумас» Кейлор Навас получил прямую красную карточку.