Кубок лиг. «Интер Майами» Месси одолел «Некаксу» в серии пенальти, «Атланта» Миранчука уступила в гостях «Пумас»
«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука уступил в гостях «Пумас» (2:3).
Кубок лиг – североамериканский турнир с участием 36 клубов (топ-18 МЛС и всех 18 представителей высшего дивизиона Мексики).
На групповом этапе сформировано 6 групп по 6 команд (по 3 от каждой лиги), которые проведут по 3 матча против соперников из другой лиги. По 4 лучших клуба от каждой лиги выходят в плей-офф. Лучшие три команды по итогам турнира примут участие в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.
«Интер Майами», «Атланта Юнайтед» и «Орландо Сити» играют в группе Восток 2 против «Атласа», «Некаксы» и «Пумас».
В 1-м туре «Интер Майами» одолел «Атлас» (2:1), а «Атланта» проиграла «Некаксе» (1:3).
Кубок лиг
Групповой этап
Восток 2
2-й тур
«Интер Майами» США – «Некакса» Мексика – 2:2 (1:1, 5:4 по пенальти)
Голы: 1:0 – Сеговия (12), 1:1 – Бадалони (33), 1:2 – Монреаль (81), 2:2 – Альба (90+2).
У «Интер Майами» послематчевые пенальти реализовали Родриго Де Поль, Бенха Кремаски, Жорди Альба, Федерико Редондо и Луис Суарес.
На 11-й минуте Лионель Месси был заменен из-за травмы. На 17-й у хозяев прямую красную карточку получил защитник Максимилиано Фалькон, на 61-й минуте после второй желтой карточки у «Некаксы» был удален защитник Кристиан Кальдерон.
«Пумас» Мексика – «Атланта Юнайтед» США – 3:2 (1:2)
Голы: 1:0 – Ангуло (23, пен.), 1:1 – Кейлор Навас (35, автогол), 1:2 – Латте-Лат (43), 2:2 – Карраскилья (62), 3:2 – Карраскилья (89).
На 95-й минуте вратарь «Пумас» Кейлор Навас получил прямую красную карточку.