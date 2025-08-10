Адиев об 1:1 с «Балтикой»: «Качельная игра. «Крыльям» надо было реализовывать шансы»

Магомед Адиев оценил ничью «Крыльев Советов» с «Балтикой» (1:1) в 4-м туре РПЛ.

— Были моменты, подходы к воротам, надо было реализовывать свои шансы. Хотя надо отдать должное сопернику – качельная игра получилась.

— В случае победы «Крылья Советов» могли выйти на промежуточное первое место в таблице. Но восемь очков после четырех туров — это радостный результат?

— Я не обращаю на это внимания. Впереди еще много туров. Очки даются очень тяжело. Надо продолжать работать.

— Ахметов получил желтую карточку, когда находился за пределами поля. Будет ли с ним отдельный разговор?

— Разговора не будет. Это эмоции. Все переживают. Все хотят добиваться результата. Хуже было бы, если бы люди равнодушными были, — сказал тренер «Крыльев Советов ».