Талалаев о том, закономерна ли ничья с «Крыльями»: «Вы видели, кто играет лучше, так отвечайте сами на вопрос. Сколько раз они были в нашей штрафной во 2-м тайме? Посчитайте»

Андрей Талалаев прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» (1:1).

– По такой игре ничья – закономерный результат?

– Мы же все видели футбол. Вы тоже видели, кто из двух команд играет лучше. Так отвечайте сами на этот вопрос. Я удовлетворен тем, как играла моя команда, это пока одна из лучших игр за историю моей работы в клубе.

Вы можете сказать, сколько раз команда хозяев была в нашей штрафной во втором тайме? Посчитайте ради интереса.

У нас было две штанги и пять чистых моментов. Будем работать над реализацией. Я удовлетворен качеством игры. Места и очки посчитаем в мае.

– Перед матчем мы разговаривали по поводу стандартов «Крыльев». За час до игры какие‑то корректировки успели сделать?

– Конечно. После вашего совета я побежал и переставил всех, но видите, все равно не справились, к сожалению, допустили ошибку. Будем более внимательно анализировать соперника и готовиться, – сказал тренер «Балтики».