«Крылья» и «Балтика» продлили серии без поражений до 4 матчей в РПЛ. Команда Адиева идет 2-й, Талалаева – 3-й
«Крылья Советов» и «Балтика» продлили серии без поражений в Мир РПЛ.
Команды провели очную игру в четвертом туре чемпионата и сыграли вничью 1:1.
Таким образом, оба клуба еще ни разу не проиграли в четырех матчах сезона. В активе «Крыльев Советов» и «Балтики» по 2 победы и 2 ничьих.
На данный момент команда тренера Магомеда Адиева находится на втором месте в таблице РПЛ, набрав 8 очков. «Балтика» во главе с тренером Андреем Талалаевым идет третьей в таблице, также имея 8 баллов.
Самарский клуб опережает калининградский за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27573 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости