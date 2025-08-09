«Крылья» и «Балтика» продлили серии без поражений до 4 матчей в РПЛ. Команда Адиева идет 2-й, Талалаева – 3-й

«Крылья Советов» и «Балтика» продлили серии без поражений в Мир РПЛ.

Команды провели очную игру в четвертом туре чемпионата и сыграли вничью 1:1.

Таким образом, оба клуба еще ни разу не проиграли в четырех матчах сезона. В активе «Крыльев Советов » и «Балтики» по 2 победы и 2 ничьих.

На данный момент команда тренера Магомеда Адиева находится на втором месте в таблице РПЛ , набрав 8 очков. «Балтика » во главе с тренером Андреем Талалаевым идет третьей в таблице, также имея 8 баллов.

Самарский клуб опережает калининградский за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.