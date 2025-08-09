  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Крылья Советов» – «Балтика» – 1:1. Рахманович и Хиль забили, судья отменил пенальти в ворота гостей, гол Йенне и удалил Бабкина
58

«Крылья Советов» – «Балтика» – 1:1. Рахманович и Хиль забили, судья отменил пенальти в ворота гостей, гол Йенне и удалил Бабкина

«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) в 4-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Самара-Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 17-й минуте после розыгрыша углового счет открыл полузащитник хозяев Амар Рахманович. На 62-й минуте отличился форвард гостей Брайан Александр Хиль.

На 73-й минуте арбитр Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота «Балтики», однако после подсказки ВАР судья посмотрел повторил и изменил решение, зафиксировав, что защитник Кевин Андраде сперва выбил мяч, а уже потом сбил хавбека Максима Витюгова. Через несколько минут забил игрок балтийцев Тентон Йенне, но рефери отменил взятие ворот из-за фола в атаке.

На 91-й минуте игрок самарцев Сергей Бабкин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Премьер-лига. 4 тур
9 августа 10:30, Самара-Арена
Крылья Советов
Завершен
1 - 1
Балтика
Матч окончен
Бабкин
90’
+1’
90’
Петров   Уткин
Ороз
85’
Рахманович   Сутормин
83’
Рассказов   Игнатенко
83’
81’
Мендель   Мурид
81’
Гассама
69’
Александр Хиль   Мохаммад
69’
Бевеев   Оффор
Ахметов
66’
Раков   Витюгов
63’
Фернандо   Баняц
63’
62’
  Александр Хиль
Бабкин
62’
49’
Мендель
46’
Титков   Йенне
Марин   Олейников
46’
2тайм
Перерыв
Фернандо
29’
  Рахманович
17’
Крылья Советов
Песьяков, Божин, Солдатенков, Ороз, Печенин, Фернандо, Бабкин, Рассказов, Марин, Рахманович, Раков
Запасные: Кокарев, Олейников, Ахметов, Гальдамес, Евгеньев, Баняц, Игнатенко, Лепский, Сутормин, Фролов, Витюгов, Шитов
1тайм
Балтика:
Бориско, Гассама, Андраде, Варатынов, Титков, Петров, Бевеев, Мендель, Петров, Саусь, Александр Хиль
Запасные: Луна, Филин, Обонин, Мохаммад, Мурид, Ковалев, Стефанович, Йенне, Любаков, Оффор, Кукушкин, Уткин
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27523 голоса
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
онлайны
logoАмар Рахманович
logoБрайан Александр Хиль
Рафаэль Шафеев
logoМаксим Витюгов
logoКевин Андраде
logoТентон Йенне
logoСергей Бабкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
54 минуты назад
«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ
99 минут назад
Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»
1911 минут назад
«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня
1744 минуты назад
«МЮ» взял ЛЧ с двумя голами за 3 минуты. Кто справится быстрее?
45 минут назадТесты и игры
Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»
4453 минуты назад
Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Не надо было их раздувать – и проблем бы не было. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и лучше играть они не начинают»
19сегодня, 09:33
Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии
11сегодня, 09:22
Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»
29сегодня, 09:13
Орлов о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Футболисты Семака должны понимать: они не фавориты сезона»
24сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Носты» Нелюбов забил «Химику» со своей половины поля во Второй лиге Б. Его команда проиграла 2:5
2 минуты назадВидео
Опейкина назначена на матч «Ростов» – «Пари НН» в Кубке, игру «Зенит» – «Рубин» обслужит Чебан, на «Динамо» – «Краснодар» будет работать Фролов
7 минут назад
Кроос о Виртце: «Ты особенный игрок с уникальными способностями и менталитетом. Я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»
323 минуты назад
Дьяков о «Спартаке»: «Ни характера, ни желания, некачественный футбол. Полный крах. Увольнение Станковича – дело времени»
1132 минуты назад
«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й
346 минут назад
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
759 минут назад
«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше
5сегодня, 09:39
Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
7сегодня, 09:32
Осинькин о лимите: «Он касается 3-4 клубов, все могут подстроиться. Из-за введения нового РПЛ многое не потеряет»
7сегодня, 09:13
«Фулхэм» предложил 37 млн евро и бонусы за Кевина. «Шахтер» хочет 50 млн евро за вингера
4сегодня, 09:01