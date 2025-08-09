«Крылья Советов» – «Балтика» – 1:1. Рахманович и Хиль забили, судья отменил пенальти в ворота гостей, гол Йенне и удалил Бабкина

«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) в 4-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Самара-Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 17-й минуте после розыгрыша углового счет открыл полузащитник хозяев Амар Рахманович . На 62-й минуте отличился форвард гостей Брайан Александр Хиль .

На 73-й минуте арбитр Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота «Балтики», однако после подсказки ВАР судья посмотрел повторил и изменил решение, зафиксировав, что защитник Кевин Андраде сперва выбил мяч, а уже потом сбил хавбека Максима Витюгова . Через несколько минут забил игрок балтийцев Тентон Йенне , но рефери отменил взятие ворот из-за фола в атаке.

На 91-й минуте игрок самарцев Сергей Бабкин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Премьер-лига. 4 тур 9 августа 10:30, Самара-Арена Крылья Советов Завершен 1 - 1 Балтика Матч окончен Бабкин 90’ +1’ 90’ Петров Уткин Ороз 85’ Рахманович Сутормин 83’ Рассказов Игнатенко 83’ 81’ Мендель Мурид 81’ Гассама 69’ Александр Хиль Мохаммад 69’ Бевеев Оффор Ахметов 66’ Раков Витюгов 63’ Фернандо Баняц 63’ 62’ Александр Хиль

Бабкин 62’ 49’ Мендель 46’ Титков Йенне Марин Олейников 46’ 2 тайм Перерыв Фернандо 29’ Рахманович

17’ Крылья Советов Песьяков, Божин, Солдатенков, Ороз, Печенин, Фернандо, Бабкин, Рассказов, Марин, Рахманович, Раков Запасные: Кокарев, Олейников, Ахметов, Гальдамес, Евгеньев, Баняц, Игнатенко, Лепский, Сутормин, Фролов, Витюгов, Шитов 1 тайм Балтика: Бориско, Гассама, Андраде, Варатынов, Титков, Петров, Бевеев, Мендель, Петров, Саусь, Александр Хиль Запасные: Луна, Филин, Обонин, Мохаммад, Мурид, Ковалев, Стефанович, Йенне, Любаков, Оффор, Кукушкин, Уткин

