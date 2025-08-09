Матч окончен
«Крылья Советов» – «Балтика» – 1:1. Рахманович и Хиль забили, судья отменил пенальти в ворота гостей, гол Йенне и удалил Бабкина
«Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) в 4-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Самара-Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 17-й минуте после розыгрыша углового счет открыл полузащитник хозяев Амар Рахманович. На 62-й минуте отличился форвард гостей Брайан Александр Хиль.
На 73-й минуте арбитр Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота «Балтики», однако после подсказки ВАР судья посмотрел повторил и изменил решение, зафиксировав, что защитник Кевин Андраде сперва выбил мяч, а уже потом сбил хавбека Максима Витюгова. Через несколько минут забил игрок балтийцев Тентон Йенне, но рефери отменил взятие ворот из-за фола в атаке.
На 91-й минуте игрок самарцев Сергей Бабкин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Премьер-лига. 4 тур
9 августа 10:30, Самара-Арена
Завершен
1 - 1
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27523 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости