Бакаев про падение Дмитриева: «Он сам понимал, что там не было пенальти, по инерции бежал и сам влетел. Ему на скамейке начали говорить: «Давай немного эмоций»

Зелимхан Бакаев прокомментировал назначенный из-за его фола пенальти.

«Локомотив» обыграл «Спартак » со счетом 4:2 в 4-м туре Мир РПЛ . На 75-й минуте вингер красно-белых Игорь Дмитриев упал в штрафной площади соперника после контакта с Бакаевым . Главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил 11-метровый , посмотрев повтор эпизода на мониторе.

«Что касается назначенного пенальти, Дмитриев даже не просил этого пенальти. Он по инерции бежал и сам влетел. Ему на скамейке начали говорить: «Давай немного эмоций» – и потом начал.

Он сам понимал, что там не было пенальти. Это мое мнение, но экспертам виднее», – сказал вингер «Локомотива ».