Бакаев про падение Дмитриева: «Он сам понимал, что там не было пенальти, по инерции бежал и сам влетел. Ему на скамейке начали говорить: «Давай немного эмоций»
Зелимхан Бакаев прокомментировал назначенный из-за его фола пенальти.
«Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 4:2 в 4-м туре Мир РПЛ. На 75-й минуте вингер красно-белых Игорь Дмитриев упал в штрафной площади соперника после контакта с Бакаевым. Главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил 11-метровый, посмотрев повтор эпизода на мониторе.
«Что касается назначенного пенальти, Дмитриев даже не просил этого пенальти. Он по инерции бежал и сам влетел. Ему на скамейке начали говорить: «Давай немного эмоций» – и потом начал.
Он сам понимал, что там не было пенальти. Это мое мнение, но экспертам виднее», – сказал вингер «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
