Талалаев о перепалке с Тедеевым: «Видно, от кого шла агрессия, от кого – невосприятие. Готов жить с тем, что я эмоциональный и агрессивный, но мои футболисты – лучшие»

Андрей Талалаев считает игру с «Оренбургом» (3:2) соответствующей Первой лиге.

Слова главного тренера «Балтики» приводит корреспондент Спортса” Максимилиан Алфимов.

«Типичная игра для Первой лиги. Много борьбы, много беготни, мало футбола.

Пацаны, которые перелопатили Первую лигу, они сильнее в борьбе, в мясорубке, приехавшие – в качестве. Мы подтягиваем их друг к другу, думаю, до середины осени будет такая болтанка», – сказал Талалаев.

Также 52-летний специалист высказался о перепалке с Зауром Тедеевым из «Акрона ».

«Один из бывших друзей-комментаторов после эпизода в конце матча с «Акроном» написал, что чуть ли не мир перевернулся. До того, как я извинился.

Но если посмотреть, то видно, от кого шла агрессия, от кого – невосприятие. Готов жить с тем, что я эмоциональный и агрессивный, но мои футболисты – самые лучшие», – отметил тренер «Балтики».

Талалаев о перепалке с Тедеевым: «Приношу извинения, это эмоции. Надо быть корректнее с товарищами по работе»