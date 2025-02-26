«Зенит» отдал Ду Кейроса «Спорт Ресифи» в аренду до конца года
Ду Кейрос перешел в «Спорт Ресифи».
«Зенит» сообщил, что до конца года 25-летний полузащитник будет выступать за бразильский клуб на правах аренды.
В 2024 году Ду Кейрос выступал за «Гремио» и провел 14 игр в высшей лиге Бразилии, не отметившись результативными действиями.
Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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