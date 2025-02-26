«Зенит» отдал Ду Кейроса «Спорт Ресифи» в аренду до конца года

Ду Кейрос перешел в «Спорт Ресифи».

«Зенит » сообщил, что до конца года 25-летний полузащитник будет выступать за бразильский клуб на правах аренды.

В 2024 году Ду Кейрос выступал за «Гремио» и провел 14 игр в высшей лиге Бразилии, не отметившись результативными действиями.

Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь .