Мостовой о том, когда он возглавит «Спартак»: «Меня об этом часто спрашивают. Этого ждете не только вы, но и я»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Локомотивом».

– Что вы ждете от матча «Локомотив» – «Спартак»?

– Я думаю, что «Спартак» не проиграет. Есть такие мысли. Хотя сейчас тяжело дать прогноз – я состав еще не видел. Надо посмотреть. Вокруг состава ходит много разговоров.

– Когда футбольный «Спартак» возглавит Александр Мостовой?

– Меня об этом часто спрашивают. И поверьте, этого ждете не только вы.

– А кто еще?

– Но и я, – сказал экс-игрок сборной России.