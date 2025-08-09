Мостовой о том, когда он возглавит «Спартак»: «Меня об этом часто спрашивают. Этого ждете не только вы, но и я»
Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Локомотивом».
– Что вы ждете от матча «Локомотив» – «Спартак»?
– Я думаю, что «Спартак» не проиграет. Есть такие мысли. Хотя сейчас тяжело дать прогноз – я состав еще не видел. Надо посмотреть. Вокруг состава ходит много разговоров.
– Когда футбольный «Спартак» возглавит Александр Мостовой?
– Меня об этом часто спрашивают. И поверьте, этого ждете не только вы.
– А кто еще?
– Но и я, – сказал экс-игрок сборной России.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27556 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости