  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ширко о Станковиче: «Слишком эмоционально на все реагирует. Когда он на нервах, это сразу передается футболистам. Тренер должен излучать спокойствие и уверенность»
8

Ширко о Станковиче: «Слишком эмоционально на все реагирует. Когда он на нервах, это сразу передается футболистам. Тренер должен излучать спокойствие и уверенность»

Александр Ширко упрекнул Деяна Станковича в излишней эмоциональности.

— «Спартак» Станковича вам понятен?

— Нет. Для меня вообще загадка, почему в «Спартаке» из года в год повторяется одна и та же картина: отсутствие качественной селекции и полноценной борьбы за трофеи. Когда же появляется минимальный шанс за что-то зацепиться, «Спартак» резко сбавляет обороты. 

Казалось бы, наоборот, надо мобилизоваться и зубами выгрызать этот шанс. Но команда все упускает. Нет лидера, который в сложный момент мог бы объединить ребят, повести за собой.

— Последним таким игроком был Промес?

— Да. А в чемпионском сезоне — Глушаков.

— Многие считают, что Станкович даже до конца сезона не доработает. А вы как думаете?

— Не знаю, сколько матчей еще дадут сербу. Если в ближайшее время «Спартак» не начнет стабильно набирать очки и будет выглядеть так же невнятно, как в первых турах, смена тренера неизбежна. 

Да, старт получился тяжелый. Незасчитанные голы, удаления, пенальти... Но Станкович уж слишком эмоционально на все реагирует. Истерично, агрессивно. На мой взгляд, тренер, как дирижер, должен излучать спокойствие и уверенность. А когда он весь на нервах, это сразу передается футболистам, – сказал экс-форвард «Спартака».

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27539 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДеян Станкович
logoАлександр Ширко
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игорь Ледяхов: «Не думаю, что Станковича уволят в случае неудачи в следующих пяти матчах. «Спартак» сильно усилился, потратили такие деньги... Сезон только начался»
138 августа, 17:55
Ловчев о «Спартаке»: «Станкович стал дергаться и бросаться на судей – футболисты это почувствовали. Была симпатичная команда, но почему-то все стало разлаживаться»
258 августа, 12:45
Губерниев о Станковиче: «Уволят через несколько матчей – в королевстве кривых зеркал ничего не меняется. Болельщики ласково вспоминают дядю Леню Федуна и Зарему»
398 августа, 09:24
Главные новости
«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
66 минут назад
«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ
1111 минут назад
Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»
2213 минут назад
«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня
1746 минут назад
«МЮ» взял ЛЧ с двумя голами за 3 минуты. Кто справится быстрее?
47 минут назадТесты и игры
Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»
4455 минут назад
Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Не надо было их раздувать – и проблем бы не было. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и лучше играть они не начинают»
19сегодня, 09:33
Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии
11сегодня, 09:22
Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»
29сегодня, 09:13
Орлов о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Футболисты Семака должны понимать: они не фавориты сезона»
24сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Носты» Нелюбов забил «Химику» со своей половины поля во Второй лиге Б. Его команда проиграла 2:5
4 минуты назадВидео
Опейкина назначена на матч «Ростов» – «Пари НН» в Кубке, игру «Зенит» – «Рубин» обслужит Чебан, на «Динамо» – «Краснодар» будет работать Фролов
9 минут назад
Кроос о Виртце: «Ты особенный игрок с уникальными способностями и менталитетом. Я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»
325 минут назад
Дьяков о «Спартаке»: «Ни характера, ни желания, некачественный футбол. Полный крах. Увольнение Станковича – дело времени»
1234 минуты назад
«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й
348 минут назад
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
8сегодня, 09:46
«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше
5сегодня, 09:39
Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
7сегодня, 09:32
Осинькин о лимите: «Он касается 3-4 клубов, все могут подстроиться. Из-за введения нового РПЛ многое не потеряет»
8сегодня, 09:13
«Фулхэм» предложил 37 млн евро и бонусы за Кевина. «Шахтер» хочет 50 млн евро за вингера
4сегодня, 09:01