Ширко о Станковиче: «Слишком эмоционально на все реагирует. Когда он на нервах, это сразу передается футболистам. Тренер должен излучать спокойствие и уверенность»

Александр Ширко упрекнул Деяна Станковича в излишней эмоциональности.

— «Спартак» Станковича вам понятен?

— Нет. Для меня вообще загадка, почему в «Спартаке » из года в год повторяется одна и та же картина: отсутствие качественной селекции и полноценной борьбы за трофеи. Когда же появляется минимальный шанс за что-то зацепиться, «Спартак» резко сбавляет обороты.

Казалось бы, наоборот, надо мобилизоваться и зубами выгрызать этот шанс. Но команда все упускает. Нет лидера, который в сложный момент мог бы объединить ребят, повести за собой.

— Последним таким игроком был Промес?

— Да. А в чемпионском сезоне — Глушаков.

— Многие считают, что Станкович даже до конца сезона не доработает. А вы как думаете?

— Не знаю, сколько матчей еще дадут сербу. Если в ближайшее время «Спартак» не начнет стабильно набирать очки и будет выглядеть так же невнятно, как в первых турах, смена тренера неизбежна.

Да, старт получился тяжелый. Незасчитанные голы, удаления, пенальти... Но Станкович уж слишком эмоционально на все реагирует. Истерично, агрессивно. На мой взгляд, тренер, как дирижер, должен излучать спокойствие и уверенность. А когда он весь на нервах, это сразу передается футболистам, – сказал экс-форвард «Спартака».