Легенды российского и молдавского футбола сыграют в Матче Победы в Мытищах: «Не просто спортивное мероприятие, а стимул, объединяющий народы»

Легенды российского и молдавского футбола сыграют в Матче Победы в Мытищах.

Об этом сообщил вице-спикер Госдумы РФ, руководитель движения «Победа 9/45» Борис Чернышов.

«8 июня в честь нашего общего праздника 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Мытищах пройдет еще один большой спортивный праздник – Матч Победы. На поле встретятся бывшие игроки национальных сборных и известных клубов из России и Молдовы. Этот матч станет символичным объединением двух народов, это действительно иллюстрация того основного тезиса, что спорт вне политики», – сказал Чернышов.

Капитан молдавской команды Сергей Чуйко отметил, что матч станет стимулом объединения народов.

«Вы знаете, это не просто спортивное мероприятие, а стимул, объединяющий народы, это уважение к истории и напоминание о такой великой Победе наших предков», – сказал Чуйко.

Ожидается, что за российскую команду выступят, в частности, Дмитрий Аленичев , Александр Филимонов , Егор Титов , Рамиз Мамедов , Денис Глушаков , Александр Ширко , Валерий Шмаров и Андрей Тихонов .

В молдавскую команду войдут в том числе Сергей Чуйко, Юрий Приганюк, Александр Коваленко, Вадим Борец, Сергей Белоус, Сергей Рогачев.

Игра пройдет на стадионе имени Дмитрия Аленичева.