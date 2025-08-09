  • Спортс
11

Депутат Свищев: «Владелец «Акрона» не может вкладывать миллиарды, но команда – на высоком уровне. У него нет откатов за перепродажу спортсменов. В нашем спорте не хватает хороших менеджеров»

Дмитрий Свищев считает, что российскому спорту не хватает сильных менеджеров.

«Мой товарищ Павел Морозов владеет «Акроном» и делает это с любовью к футболу. У него нет возможности делать миллиардные вложения. Но команда играет на высоком уровне, а Морозов, являясь великолепным менеджером металлургической промышленности, привнес свой опыт в спорт и добился хорошего результата. У него нет откатов за перепродажу спортсменов, он работает на клуб и на историю.

В нашем спорте не хватает хороших менеджеров. Важно не просто заработать денег, но и создать команду, показывающую хорошие результаты за реальные бюджеты, которые может потянуть клуб. Тогда у нас будет нормальный футбол, хоккей и другие виды спорта, которые требуют нормального менеджера, а не барыгу от спорта» – сказал депутат Госдумы.

Источник: «Матч ТВ»
