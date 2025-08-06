Исака отстранили от тренировок с «Ньюкаслом» на фоне слухов о возможном переходе в «Ливерпуль» (talkSPORT)
Александера Исака отстранили от тренировок с «Ньюкаслом».
Ранее нападающий пропустил предсезонное турне клуба по Азии на фоне слухов о возможном переходе в «Ливерпуль».
По информации talkSPORT, Исак прибыл в расположение «сорок» после возвращения команды в Англию, но ему сказали тренироваться отдельно от партнеров.
Считается, что это решение принял главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.
Хау об Исаке: «Нужно заслужить право тренироваться с «Ньюкаслом». Ни один игрок не может вести себя неправильно и работать в обычном режиме. Я бы хотел, чтобы Александер был здесь»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: talkSPORT
