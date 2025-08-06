Исака отстранили от тренировок с «Ньюкаслом» на фоне слухов о возможном переходе в «Ливерпуль» (talkSPORT)

Александера Исака отстранили от тренировок с «Ньюкаслом».

Ранее нападающий пропустил предсезонное турне клуба по Азии на фоне слухов о возможном переходе в «Ливерпуль ».

По информации talkSPORT, Исак прибыл в расположение «сорок» после возвращения команды в Англию, но ему сказали тренироваться отдельно от партнеров.

Считается, что это решение принял главный тренер «Ньюкасла » Эдди Хау .

Хау об Исаке: «Нужно заслужить право тренироваться с «Ньюкаслом». Ни один игрок не может вести себя неправильно и работать в обычном режиме. Я бы хотел, чтобы Александер был здесь»