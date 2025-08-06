«Ливерпуль» рассматривает Родриго и Барколя на случай неудачи с Исаком. «ПСЖ» вряд ли отпустит Брэдли менее чем за 100 млн евро
«Ливерпуль» заинтересован в подписании Брэдли Барколя.
L’Equipe сообщает, что из-за сложностей с приобретением Александера Исака («Ньюкасл») мерсисайдцы изучают другие варианты – не отказываясь при этом от намерения купить футболиста сборной Швеции.
Выделяются два альтернативных кандидата: Родриго из «Реала» и Барколя из «ПСЖ».
Чтобы убедить парижан расстаться с футболистом, с которым они планируют продлить контракт, потребуется «очень убедительное предложение». Маловероятно, что 22-летнего вингера продадут дешевле 100 млн евро.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
