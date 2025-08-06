«Ливерпуль» рассматривает Родриго и Барколя на случай неудачи с Исаком. «ПСЖ» вряд ли отпустит Брэдли менее чем за 100 млн евро

«Ливерпуль» заинтересован в подписании Брэдли Барколя.

L’Equipe сообщает, что из-за сложностей с приобретением Александера Исака («Ньюкасл ») мерсисайдцы изучают другие варианты – не отказываясь при этом от намерения купить футболиста сборной Швеции.

Выделяются два альтернативных кандидата: Родриго из «Реала » и Барколя из «ПСЖ ».

Чтобы убедить парижан расстаться с футболистом, с которым они планируют продлить контракт, потребуется «очень убедительное предложение». Маловероятно, что 22-летнего вингера продадут дешевле 100 млн евро.