Джейми Каррагер: «Не хочу, чтобы «Ливерпуль» платил 150 млн фунтов за Исака – в этом нет плана. Это цена Мбаппе – за него можно столько заплатить»

Джейми Каррагер оценил возможный переход Александера Исака в «Ливерпуль».

«Этот трансфер был бы великолепным. Но как болельщик «Ливерпуля» я не хочу, что клуб тратил 150 миллионов фунтов на Исака.

Наверное, я бы мог представить, что он является главной целью «Ливерпуля», но они уже купили Экитике за 80 миллионов фунтов. Что-то здесь мне не нравится.

Исак явно закапризничал, когда «Арсенал» и «Ливерпуль» подписали нападающего. Разве он и его агент не сообщили «Ньюкаслу » несколько месяцев назад, что они хотят уйти? Все это выглядит запутанно.

На мой взгляд, в этом нет плана. Не думаю, что план состоит в том, чтобы подписать одного нападающего за 80 миллионов фунтов, а другого – за 120.

Мне немного жаль Юго Экитике . Потому что его только что подписали, а тут вдруг эта история с Исаком.

Я хочу, чтобы «Ливерпуль » подписал Александера Исака . Но, на мой взгляд, 150 миллионов – это цена за Килиана Мбаппе . За него 150 миллионов можно заплатить», – сказал бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер.