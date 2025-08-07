  • Спортс
32

Колобков о жалобе УАФ на игру Иордании с Россией: «Украина уже всем надоела в спортивном мире – постоянными претензиями не дает нормально работать федерациям»

Павел Колобков отреагировал на призыв Украины к Иордании не играть с Россией.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась с жалобой в ФИФА, УЕФА, Азиатскую конфедерацию футбола и Иорданскую футбольную ассоциацию с требованием не допустить проведение товарищеского матча сборных России и Иордании.

«Эта жалоба украинцев была ожидаема. Я уверен, что все украинские спортивные федерации работают по одной методичке. Недавно мы слышали аналогичную жалобу, когда российские фехтовальщики участвовали в чемпионате мира.

На самом деле меня даже радует такая реакция украинской стороны на события в нашем спорте. Это значит, что их это сильно цепляет. Это даже важно, когда твои противники так реагируют на тебя.

Жалоба украинской федерации – это своего рода проверка наших партнеров из Азии, из ФИФА, как они будут реагировать на это. Но я знаю, что Украина уже всем надоела в спортивном мире, в международных спортивных структурах. Я лично слышал это много раз. Своими постоянными жалобами и претензиями Украина не дает нормально работать международным федерациям.

Они все время используют спорт как способ демонстрации своих политических заявлений. Всем это уже осточертело. В какой-то момент чаша переполнится, и международные федерации начнут игнорировать их и откровенно посылать куда подальше.

А нам нужно спокойно реагировать на эти жалобы и продолжать делать свое дело, договариваться с партнерами о новых матчах. Спорт должен быть проводником дружеских отношений, а Украина использует его для других целей», – заявил бывший министр спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию Колобков.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
Политика
