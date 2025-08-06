Свищев о жалобе УАФ на игру Иордании с Россией: «Украина закидывает страны письмами о том, какие мы кровожадные, едим детей и пьем кровь. Но возвращение всех наших видов спорта не за горами»

Дмитрий Свищев прокомментировал призыв Украины к Иордании не играть с Россией.

«Ничего удивительного нет. Украина, как только слышит об анонсе какого-то матча, сразу начинает закидывать эту страну и ее федерацию письмами, рассказывая, какие мы кровожадные, что мы едим детей и пьем кровь. Поэтому мы уже привыкли к этому. Надо готовиться к матчу и не обращать внимания на наших украинских соседей.

А матч будет интересный. Нам такие матчи нужны. Тем более что возвращение всех наших видов спорта в турнирную таблицу крупнейших международных соревнований уже не за горами», – сказал депутат Государственной думы РФ.

