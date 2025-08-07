Федерация Иордании о требовании Украины отменить матч с Россией: «Игра состоится. Документы с РФС подписаны, и уже нельзя что-либо менять»
В Иордании намерены провести матч с Россией, несмотря на протест Украины.
Ранее стало известно, что Украинская ассоциация футбола призвала ФИФА, УЕФА и АФК не допустить проведения матча сборных Иордании и России в Москве.
«Украина запросила отменить матч между сборными России и Иордании? Мы все так же планируем провести матч с Россией. Игра состоится», – сказал для Metaratings пресс-атташе футбольной федерации Иордании Ахмад Аль-Заха.
«УАФ слишком поздно отправила свое письмо об этом. Документы с РФС подписаны, и уже нельзя что-либо менять. Матч уже запланирован и пройдет по расписанию. Очки за эту игру пойдут в рейтинг сборных ФИФА», – добавил он в разговоре с Sport24.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
