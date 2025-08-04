КДК рассмотрит скандирование «Зенит» – позор российского футбола» болельщиками «Ахмата»

«Ахмат» могут оштрафовать из-за кричалки фанатов в адрес «Зенита».

30 июля клуб из Грозного проиграл «Зениту » (1:2) в матче группового этапа Фонбет Кубка России.

Как пишет «РИА Новости», в ходе матча болельщики «Ахмата » скандировали кричалку «Зенит» – позор российского футбола».

«Рассмотрим скандирование болельщиками «Ахмата» оскорбительных выражений в адрес «Зенита», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Рубин» ранее был оштрафован на 10 тысяч рублей за скандирование фанатами «Зенит» – позор российского футбола».

Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?