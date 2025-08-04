КДК рассмотрит скандирование «Зенит» – позор российского футбола» болельщиками «Ахмата»
«Ахмат» могут оштрафовать из-за кричалки фанатов в адрес «Зенита».
30 июля клуб из Грозного проиграл «Зениту» (1:2) в матче группового этапа Фонбет Кубка России.
Как пишет «РИА Новости», в ходе матча болельщики «Ахмата» скандировали кричалку «Зенит» – позор российского футбола».
«Рассмотрим скандирование болельщиками «Ахмата» оскорбительных выражений в адрес «Зенита», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Рубин» ранее был оштрафован на 10 тысяч рублей за скандирование фанатами «Зенит» – позор российского футбола».
Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
