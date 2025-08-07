Скоулз считает «Ливерпуль» фаворитом АПЛ: «Но им нужен центральный защитник – если ван Дейк или Конате получат травму, это может стать проблемой»
Пол Скоулз считает, что «Ливерпуль» защитит титул чемпионов АПЛ.
«Я не могу игнорировать «Ливерпуль». Но я все еще считаю, что им нужен центральный защитник.
Потому что, если кто-то из них [Вирджил ван Дейк или Ибраима Конате] получит травму, это может стать проблемой», – заявил экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» в выпуске The Overlap Fan Debate.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13312 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Liverpool Echo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости