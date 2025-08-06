«Ливерпуль», «Арсенал» и «Ман Сити» – наиболее вероятный состав команд в топ-3 АПЛ по итогам сезона-2025/26

Букмекеры назвали наиболее вероятный состав команд в топ-3 АПЛ по итогам сезона-2025/26.

«Бетсити» предлагает коэффициент 13.00 на то, что в топ-3 окажутся «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити». Прошлый сезон команды завершили в такой же последовательности.

Другие возможные варианты расположения команд в тройке лидеров:

«Ливерпуль», «Ман Сити», «Арсенал» – коэффициент 15.00;

«Арсенал», «Ливерпуль», «Ман Сити» – 17.00

«Арсенал», «Ман Сити», «Ливерпуль» – 17.00;

«Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль» – 20.00;

«Ман Сити», «Ливерпуль», «Арсенал» – 20.00.

