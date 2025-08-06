Алаба остается в «Реале» – об этом сообщает окружение защитника. Мадридцы хотели расстаться с австрийцем этим летом из-за его зарплаты
Давид Алаба не намерен покидать «Реал».
As передает, что мадридский клуб не планирует продлевать контракт с футболистом, истекающий в 2026 году, и хотел бы расстаться с австрийцем уже этим летом, поскольку тот входит в число самых высокооплачиваемых членов команды (10,5 млн евро в год «чистыми»).
Однако защитник не хочет никуда уходить. Он планирует побороться за место в составе. Окружение игрока сообщило газете, что Алаба остается и настроен набрать свою лучшую форму.
В Ла Лиге в прошлом сезоне Давид принял участие всего в 7 матчах. Подробно со статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
«Реал» хочет убрать Алабу – такой дорогой, так много травм. Мешает как раз новая
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
