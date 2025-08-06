«МЮ» увеличил предложение по Шешко – 80 млн евро плюс бонусы. Англичане продвинулись в переговорах с «Лейпцигом»
«МЮ» улучшил предложение по Беньямину Шешко.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, манкунианцы предлагают «Лейпцигу» около 80 миллионов евро в виде фиксированной суммы плюс бонусы (ранее было 75+10) за 22-летнего нападающего.
По данным Плеттенберга, соглашение с немецким клубом еще не достигнуто. Спортивный директор «Лейпцига» Марсель Шефер пока не принял предложение.
В свою очередь журналист Бен Джейкобс утверждает, что «Манчестер Юнайтед» и «Лейпциг» продвинулись в переговорах.
Ранее немцы приняли предложение «Ньюкасла» в размере более 80 миллионов евро, однако Шешко дал понять, что хочет перейти только в «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Флориана Плеттенберга в Х
