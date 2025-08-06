«МЮ» увеличил предложение по Шешко – 80 млн евро плюс бонусы. Англичане продвинулись в переговорах с «Лейпцигом»

«МЮ» улучшил предложение по Беньямину Шешко.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, манкунианцы предлагают «Лейпцигу» около 80 миллионов евро в виде фиксированной суммы плюс бонусы (ранее было 75+10) за 22-летнего нападающего.

По данным Плеттенберга, соглашение с немецким клубом еще не достигнуто. Спортивный директор «Лейпцига » Марсель Шефер пока не принял предложение.

В свою очередь журналист Бен Джейкобс утверждает , что «Манчестер Юнайтед» и «Лейпциг» продвинулись в переговорах.

Ранее немцы приняли предложение «Ньюкасла » в размере более 80 миллионов евро, однако Шешко дал понять, что хочет перейти только в «Манчестер Юнайтед ».