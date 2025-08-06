«МЮ» закупил GPS-трекеры, отслеживающие действия игроков и нагрузку. Штаб Аморима сможет в реальном времени смотреть за тем, насколько усердно футболисты работают и не грозят ли им травмы

«Манчестер Юнайтед» будет анализировать нагрузку на игроков в реальном времени.

В ходе предсезонного турне по США на футболистах были замечены жилеты с GPS-трекерами Apex 2.0 от STATSports.

Новейшая технология за 90 минут предоставляет штабу Аморима пять миллионов точек данных со 100%-й точностью, которые можно использовать в реальном времени, чтобы понять, кто работает усердно, а кто – нет.

В США «МЮ » использовал портативные маячки, но уже закупил 6-8 стационарных для использования на базе и 4 – для использования на «Олд Траффорд». Отмечается, что устройства крепятся к прожекторам, данные с них уходят на iPad тренеров.

Еще одно потенциально важное преимущество технологии – она помогает установить, когда игроки подвергаются повышенному риску травм, за счет отслеживания динамических нагрузок и того, насколько футболисты их с ними справляются на конкретных отрезках.