Гаврилов об удалениях «Спартака»: «Футболистам не хватает мастерства – не умеют без грубых фолов. Нужно учиться играть чисто и не применять приемы из боевых единоборств»

Юрий Гаврилов назвал причину удалений футболистов «Спартака».

В первых 3 турах Мир РПЛ красные карточки в составе красно-белых получили Маркиньос, Антон Заболотный и Даниил Хлусевич.

«Почему так много удалений? Если игроки регулярно не могут качественно вступать в борьбу и отбирать мяч без грубости, то это говорит о том, что у них не хватает мастерства. Это значит, что они просто не умеет этого делать.

Значит, что у футболистов «Спартак» просто сейчас нет таких умений, они не обучены тому, чтобы играть чисто и без таких грубых фолов.

Этому нужно учиться на тренировках. Нужно уметь играть чисто и не применять какие-то приемы из боевых единоборств, если можно так выразиться», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».