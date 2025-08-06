Гаврилов об удалениях «Спартака»: «Футболистам не хватает мастерства – не умеют без грубых фолов. Нужно учиться играть чисто и не применять приемы из боевых единоборств»
Юрий Гаврилов назвал причину удалений футболистов «Спартака».
В первых 3 турах Мир РПЛ красные карточки в составе красно-белых получили Маркиньос, Антон Заболотный и Даниил Хлусевич.
«Почему так много удалений? Если игроки регулярно не могут качественно вступать в борьбу и отбирать мяч без грубости, то это говорит о том, что у них не хватает мастерства. Это значит, что они просто не умеет этого делать.
Значит, что у футболистов «Спартак» просто сейчас нет таких умений, они не обучены тому, чтобы играть чисто и без таких грубых фолов.
Этому нужно учиться на тренировках. Нужно уметь играть чисто и не применять какие-то приемы из боевых единоборств, если можно так выразиться», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
