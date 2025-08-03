Ливай о судействе: «Это от нас не зависит, «Спартаку» надо побеждать самому. Можно каждую неделю об этом рассуждать, но я хочу говорить о футболе»

Ливай Гарсия подчеркнул, что судейство не зависит от «Спартака».

В 3-м туре Мир РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Акроном » (1:1), пропустив с пенальти на 4-й добавленной ко второму тайму минуте. В конце 1-го тайма был удален Даниил Хлусевич, получивший две желтых карточки.

«Можно каждую неделю об этом рассуждать, но я хочу говорить о футболе. Надо побеждать самим, а судейство от нас не зависит. Лучше ребята, которые получили красные, ответят на вопрос.

Мне сложно сказать тут – нет никакого объяснения. Надо работать дальше», – сказал нападающий «Спартака ».