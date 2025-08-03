Мостовой об удалениях «Спартака»: «Катастрофические проблемы с дисциплиной, нервы шалят у футболистов. После поражения от «Балтики» они должны были сделать выводы»

Александр Мостовой считает, что «Спартак» испытывает трудности с дисциплиной.

Красно-белые зарабатывают удаления во втором матче Мир РПЛ подряд. Сегодня Даниил Хлусевич получил красную карточку в игре против «Акрона» (1:1) в 3-м туре чемпионата России.

«У «Спартака» опять удаление? Это катастрофические проблемы с дисциплиной.

После домашнего поражения от «Балтики», в котором было аж две красные карточки, игроки должны были сделать выводы. Удивительно, что в следующем же матче чемпионата снова красная карточка.

Нервы шалят у футболистов «Спартака». Может, было чересчур сильное желание и настрой на этот матч, поэтому случилось такое», – сказал бывший полузащитник красно-белых Мостовой .

«Спартак» – лидер по удалениям в РПЛ с начала прошлого сезона. Красная Хлусевича – 8-я на этом отрезке