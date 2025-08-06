Жоан Лапорта: «ПСЖ» и «Барса» показывали лучший в мире футбол в прошлом сезоне. Посмотрим, сможем ли мы определить, кто лучше. В этом году появится другая команда, возможно»

Жоан Лапорта хотел бы увидеть соперничество «Барселоны» и «ПСЖ» в новом сезоне.

«Я считаю, что «ПСЖ » очень хорошо выступил в прошлом сезоне, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Франции... Они показывали хороший футбол. У них хороший тренер, хорошая команда и игроки. К сожалению, нам не довелось играть против них.

Все, кто любит футбол, говорят, что в прошлом сезоне мы были двумя самыми конкурентоспособными командами, находились в лучшей форме и показывали лучший в мире футбол.

Посмотрим, сможем ли мы соответствовать этому уровню в этом сезоне и определить, кто из нас лучше, при всем уважении к другим клубам. Возможно, в этом году появится другая команда...» – отметил президент «Барселоны».