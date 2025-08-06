Медведев о лимите: «Благодаря конкуренции появились такие таланты, как Батраков, Кисляк, Пиняев – можно не на одну команду набрать. Игровое время россиян в разы больше допустимых 27%»

Александр Медведев не уверен в целесообразности ужесточения лимита на легионеров.

«Надеюсь, что будет проведен серьезный анализ возможных спортивных и зрелищных последствий, а также влияния на посещаемость и интерес болельщиков, спонсоров и рекламодателей, и, как следствие, на коммерческие доходы клубов и финансовые вложения в российский футбол.

Именно благодаря внутриклубной и межклубной конкуренции в играх и на тренировках появились такие таланты, как Батраков , Кисляк , Пиняев , Раков, Дивеев , Круговой , Воробьев – можно не на одну команду набрать.

Кроме того, игровое время россиян в разы больше допустимых лимитом 27%», – сказал председатель правления «Зенита».

Дегтярев о лимите: «Полезно пересмотреть фильм «Гараж». Ужесточение затронет немногих – агентов, лжеинвесторов, некоторых функционеров. На их мнение мы не должны ориентироваться»