  • Мамаев об ужесточении лимита: «Если это обсуждают, то видят нужную разницу. Наши ребята покажут себя вне зависимости от изменений, уверен»
4

Мамаев об ужесточении лимита: «Если это обсуждают, то видят нужную разницу. Наши ребята покажут себя вне зависимости от изменений, уверен»

Павел Мамаев высказался о планах по ужесточению лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал оптимальным вариантом 5 иностранцев на поле, 10 – в заявке.

«Я сам не углублялся в этот вопрос. Знаю, что такие решения принимают профессионалы своего дела. Если они это обсуждают, видят нужную разницу.

Считаю, наши ребята могут составлять конкуренцию иностранцам при любом лимите. Главное, чтобы они прогрессировали и становились сильнее. Это всегда самое важное.

Я уверен, что молодые российские футболисты покажут себя с лучшей стороны вне зависимости от изменения лимита. За последний сезон мы увидели достаточно таких примеров», – сказал бывший полузащитник ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
logoПавел Мамаев
logoРостов
logoЦСКА
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
