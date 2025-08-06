Ташуев об ужесточении лимита: «Зачем ломать или выдумывать новое? У нас хорошая молодежь, в каждом клубе есть ребята, конкурирующие с иностранцами. Смысл тогда что-то менять?»
«Нужно провести анализ происходящего. Мне кажется, что сегодня больше позитива, нежели негатива. У нас подрастает хорошая молодежь, молодая сборная, в каждой команде есть способные ребята, конкурирующие с иностранцами. Настроение позитивное. А смысл тогда что-то менять?
Зачем менять что-то хорошее? Зачем ломать или выдумывать новое? Мне кажется, до возвращения на международную арену нужно оставить все, как есть», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».
Дегтярев о лимите: «Оптимальным видим таргет «5 на поле, 10 в заявке». Обсудим только горизонт и плавность введения. Этот сезон не тронем, со следующего снижение начнем – плавно»
Дегтярев о лимите: «Полезно пересмотреть фильм «Гараж». Ужесточение затронет немногих – агентов, лжеинвесторов, некоторых функционеров. На их мнение мы не должны ориентироваться»