Ташуев об ужесточении лимита: «Зачем ломать или выдумывать новое? У нас хорошая молодежь, в каждом клубе есть ребята, конкурирующие с иностранцами. Смысл тогда что-то менять?»

Сергей Ташуев не видит смысла в ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«Нужно провести анализ происходящего. Мне кажется, что сегодня больше позитива, нежели негатива. У нас подрастает хорошая молодежь, молодая сборная, в каждой команде есть способные ребята, конкурирующие с иностранцами. Настроение позитивное. А смысл тогда что-то менять?

Зачем менять что-то хорошее? Зачем ломать или выдумывать новое? Мне кажется, до возвращения на международную арену нужно оставить все, как есть», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».

Дегтярев о лимите: «Оптимальным видим таргет «5 на поле, 10 в заявке». Обсудим только горизонт и плавность введения. Этот сезон не тронем, со следующего снижение начнем – плавно»

Дегтярев о лимите: «Полезно пересмотреть фильм «Гараж». Ужесточение затронет немногих – агентов, лжеинвесторов, некоторых функционеров. На их мнение мы не должны ориентироваться»