Коко хочет перейти в «Спартак». «Торино» просит 18 млн евро за защитника, москвичи считают цену завышенной (Metaratings)
«Спартак» и «Торино» не могут договориться по цене за Сауля Коко.
По информации Metaratings.ru, итальянский клуб готов отказаться от бонусной части трансфера 26-летнего защитника, но хочет получить за переход не менее 18 миллионов евро.
Сам Коко хотел бы продолжить карьеру в российском клубе.
«Спартак» считает цену в 18 млн евро завышенной, а «Торино» испытывает сложности с поиском замены для защитника.
Ранее сообщалось, что красно-белые готовы заплатить 15+2 млн.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
