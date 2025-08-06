Коко хочет перейти в «Спартак». «Торино» просит 18 млн евро за защитника, москвичи считают цену завышенной (Metaratings)

«Спартак» и «Торино» не могут договориться по цене за Сауля Коко.

По информации Metaratings.ru, итальянский клуб готов отказаться от бонусной части трансфера 26-летнего защитника, но хочет получить за переход не менее 18 миллионов евро.

Сам Коко хотел бы продолжить карьеру в российском клубе.

«Спартак » считает цену в 18 млн евро завышенной, а «Торино » испытывает сложности с поиском замены для защитника.

Ранее сообщалось , что красно-белые готовы заплатить 15+2 млн.