«Торино» хочет от «Спартака» 18 млн евро за Коко. Красно-белые готовы заплатить 15+2 млн (Metaratings.ru)

«Торино» хочет от «Спартака» 18 млн евро за центрального защитника Сауля Коко.

По данным Metaratings.ru, московский клуб готов заплатить 15 млн евро, а также еще 2 млн в качестве бонусов – в том числе 1 млн, если Коко проведет более 65% от всех матчей в сезоне.

«Спартак » готов выплатить 15 млн евро единовременным платежом, без разбивки по дате. Между клубами продолжается общение.

В прошлом сезоне Коко провел за «Торино » 34 матча, забил 2 гола и получил 11 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь .