Черчесов об «Ахмате»: «Не люблю слово «проект», но президент хочет создать клуб хорошего уровня. Без популизма, сезон будет переходным – время покажет, чего добьемся»

Станислав Черчесов рассказал, какие задачи ставит «Ахмат» в этом сезоне.

Сегодня грозненский клуб объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера. Контракт специалиста рассчитан на 3 года.

– Не люблю слово «проект», но новый президент «Ахмата » [Якуб Закриев] дал понять, что хочет создать клуб хорошего уровня, объяснил свое видение. Когда взгляды совпадают, значит, можно начинать работать.

Мы же ведем речь о профессиональном футболе, где есть конкурентная среда – в ней нужно находить свои возможности. Процесс идет: база строится, поля перестилаются. Старт сезона для команды получился немного скомканным – надо выправлять ситуацию.

В среду прошло собрание с командой, все обговорили спокойно, без накачки. Футболисты – взрослые, поняли, о чем идет речь. А вечером – тренировка, и пошла подготовка.

Собираем тренерский штаб, в пятницу прилетит мой венгерский помощник Чаба Мате – визу ему сделали быстро, пошли навстречу. Все идет своим чередом.

– Какие задачи будут стоять перед вами на этот чемпионат с учетом скомканного старта? И если говорить стратегически, чего хотите добиться с «Ахматом»?

– Этот сезон станет переходным – необходимо завершить работы на базе, выстроить команду, которая в следующие годы сможет на что-то претендовать. Но не стоит сыпать лозунгами.

В футболе есть свои неписаные законы, которые все расставляют по местам. Скажу так: мы начинаем работать, а время покажет, чего добьемся. Без популизма, – сказал Черчесов .