Президент «Ахмата» о назначении Черчесова: «Первоочередная задача – набор очков. По итогам сезона команда должна находиться в верхней части таблицы»
Президент «Ахмата» высказался о назначении Станислава Черчесова главным тренером.
Грозненский клуб заключил трехлетний контракт с 61-летним специалистом.
«Черчесов – один из авторитетных российских специалистов, у которого всегда есть предложения от отечественных и зарубежных клубов. Мы рады, что нам удалось договориться, и он возглавил «Ахмат».
Первоочередная задача, стоящая перед новым тренерским штабом и командой – это набор очков. Сыграно всего три тура, выправить ситуацию возможно уже в ближайших матчах.
А по итогам сезона команда должна находиться в верхней части таблицы. Для этого есть все: опытный тренерский штаб, сплоченный коллектив, стабильность клуба», – сказал президент «Ахмата» Якуб Закриев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
