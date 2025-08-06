Президент «Ахмата» о назначении Черчесова: «Первоочередная задача – набор очков. По итогам сезона команда должна находиться в верхней части таблицы»

Президент «Ахмата» высказался о назначении Станислава Черчесова главным тренером.

Грозненский клуб заключил трехлетний контракт с 61-летним специалистом.

«Черчесов – один из авторитетных российских специалистов, у которого всегда есть предложения от отечественных и зарубежных клубов. Мы рады, что нам удалось договориться, и он возглавил «Ахмат».

Первоочередная задача, стоящая перед новым тренерским штабом и командой – это набор очков. Сыграно всего три тура, выправить ситуацию возможно уже в ближайших матчах.

А по итогам сезона команда должна находиться в верхней части таблицы. Для этого есть все: опытный тренерский штаб, сплоченный коллектив, стабильность клуба», – сказал президент «Ахмата » Якуб Закриев.