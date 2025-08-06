Черчесов о назначении в «Ахмат»: «Как будто и не уезжал – вернулся в тот же клуб с теми же цветами. Ставить глобальных целей не можем, думаем только об игре с «Зенитом»
Сегодня 61-летний специалист занял пост главного тренера грозненской команды. Контракт рассчитан на три года.
«Приехав, чувствовал себя так, будто и не уезжал – вернулся в тот же клуб с теми же цветами. Надеюсь, что работа будет вновь успешной.
Я переговорил с футболистами, подбодрил их. Знаю многих ребят, будем тесно работать с ними на тренировках.
У нас мало времени, надо включаться на максимум. Первый наш барьер – «Зенит». Задача у нас сейчас подготовиться к матчу с многократным чемпионом страны.
Ставить глобальных целей не можем, думаем только о следующей игре и о том, чтобы проверить свои силы с таким соперником. Самое главное для нас – также вернуть зрителей на трибуны. Всех приглашаем на наши матчи», – сказал Черчесов.
В 2011-2013 годах Черчесов уже возглавлял грозненский клуб, который тогда назывался «Терек».