  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов о назначении в «Ахмат»: «Как будто и не уезжал – вернулся в тот же клуб с теми же цветами. Ставить глобальных целей не можем, думаем только об игре с «Зенитом»
51

Черчесов о назначении в «Ахмат»: «Как будто и не уезжал – вернулся в тот же клуб с теми же цветами. Ставить глобальных целей не можем, думаем только об игре с «Зенитом»

Станислав Черчесов высказался о назначении в «Ахмат».

Сегодня 61-летний специалист занял пост главного тренера грозненской команды. Контракт рассчитан на три года. 

«Приехав, чувствовал себя так, будто и не уезжал – вернулся в тот же клуб с теми же цветами. Надеюсь, что работа будет вновь успешной.

Я переговорил с футболистами, подбодрил их. Знаю многих ребят, будем тесно работать с ними на тренировках.

У нас мало времени, надо включаться на максимум. Первый наш барьер – «Зенит». Задача у нас сейчас подготовиться к матчу с многократным чемпионом страны.

Ставить глобальных целей не можем, думаем только о следующей игре и о том, чтобы проверить свои силы с таким соперником. Самое главное для нас – также вернуть зрителей на трибуны. Всех приглашаем на наши матчи», – сказал Черчесов. 

В 2011-2013 годах Черчесов уже возглавлял грозненский клуб, который тогда назывался «Терек».

Что «Спартаку» делать со Станковичем?12998 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Черчесов
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Суперкубок Англии. «Ливерпуль» против «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
945 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» сыграет с «Сочи»
3100сегодня, 05:05
Станкович о 2:4 с «Локо»: «Победила команда, которая больше этого хотела. «Спартак» пропустил голы, которых можно было избежать»
22сегодня, 04:18
«Спартак» и «Зенит» проиграли, «Ахмат» Черчесова, ЦСКА и «Локо» победили, Батраков сделал хет-трик, бегунья Ермакова потеряла сознание после победы, «МЮ» купил Шешко и другие новости
8сегодня, 04:05
Соболев о 0:1 с «Ахматом»: «Зениту» не хватило хорошего завершения. После гола они играли от обороны и начали удерживать счет»
12сегодня, 03:59
«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)
9сегодня, 03:43
Умяров о 3 матчах без побед в РПЛ: «Для «Спартака» это кризис. Нужно выбираться как можно скорее»
31сегодня, 02:46
Миранчук забил 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». У хавбека 7+3 в 28 играх сезона
24сегодня, 01:50
«Аль-Наср» Роналду и Иньиго подписали контракт на год. 34-летний защитник покинул «Барсу» свободным агентом
14сегодня, 01:22Фото
«Реал» использует данные о разнице температур разных участков тела игроков для предотвращения травм. На клуб работают сооснователи ИИ-стартапа ThermoHuman
18вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
6 минут назад
Товарищеские матчи. «Челси» против «Милана», «Ювентус» в гостях у «Боруссии», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Альмерией»
116 минут назад
Садулаев об 1:0 с «Зенитом»: «Черчесов мотивировал «Ахмат», добавил характера. У них хорошая команда, но мы знали, что победим»
331 минуту назад
«Оренбург» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 15:30
1сегодня, 04:58
Месси не сыграет с «Орландо», сообщил Маскерано: «Было бы безумием рисковать – впереди еще много матчей. Вскоре он вернется в строй»
4сегодня, 04:47
Первая лига. «Урал» в гостях у «Енисея», СКА примет «Чайку», «Торпедо» и «Факел» проведут матчи в понедельник
8сегодня, 04:25
Батраков о том, что во втором сезоне будет сложнее: «Ко мне привыкли еще в первом. Как работал, так и продолжаю работать. Задача футболиста – прогрессировать»
4сегодня, 03:27
Пономарев о старте ЦСКА: «Продолжат в том же духе – завоюют чемпионство. Они не отступят, словно акулы почувствовали кровь»
3сегодня, 03:14
МЛС. Гол Миранчука принес «Атланте» ничью против «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Диего», «Интер Майами» без Месси встретится с «Орландо» в ночь на понедельник
6сегодня, 02:56
Рабьо о трансферах 19-летних игроков в Саудовскую Аравию: «Для меня это немыслимо. Хочу играть в лучших европейских турнирах»
5сегодня, 02:30