Ольга Смородская: «Всегда была против лимита. Как и любое ограничение, он ни к чему хорошему не приводит. Если наш игрок лучше, никто никогда не поставит иностранца»
Сейчас в заявке клубов Мир РПЛ может быть не более 13 легионеров, на поле могут находиться не более восьми. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев Дегтярев назвал оптимальным вариант – 5 иностранцев на поле и 10 в заявке.
«Лимит ужесточать не нужно. Я всегда была против лимита. Он не поможет развиваться нашим футболистам.
Лимит, как и любое другое ограничение, ни к чему хорошему не приводит. Должна быть свобода творчества и развития. Если наш игрок лучше легионера, никто никогда не поставит иностранца. Надо иметь конкурентную игру.
В «Локомотиве», например, есть кого поставить из наших ребят, слава богу», – сказала экс-президент «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
