Сычев опроверг уход с поста президента «Иртыша»: «Мои аккаунты взломали, только восстановил. Никуда не ухожу»
Дмитрий Сычев опроверг информацию о своем уходе с поста президента омского «Иртыша».
«Мои аккаунты взломали, только восстановил. Никуда не ухожу.
Работаем. Готовимся в недельном цикле к выезду на игру с «Родиной-2». Важный матч», — сказал Сычев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
