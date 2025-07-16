Дмитрий Сычев: «Хотелось бы, чтобы в «Спартаке» было побольше воспитанников. Это проблема всего российского футбола, топ-клубы мало доверяют молодежи»

Дмитрий Сычев хотел бы видеть больше воспитанников в РПЛ.

– Когда мы увидим в «Спартаке» молодых российских ребят, таких, как вы в свое время?

– Это вопрос стратегии клуба. Сейчас все заряжены на результат, а для этого нужны опытные, проверенные бойцы. Молодым игрокам нужно давать время на адаптацию, дать возможность ошибаться. Стабильности ждать от молодых ребят сложно. Это вопрос философии клуба.

Конечно, хотелось бы, чтобы в «Спартаке» было побольше своих воспитанников, ведь академия стабильно хороших, сильных игроков дает. Вопрос, как они интегрируются в главной команде. Мне кажется, это проблема не только «Спартака», а всего нашего российского футбола.

К сожалению, топ-клубы очень мало доверяют молодежи. Может, кроме «Локомотива » только. Так что это вопрос руководству наших клубов, – сказал бывший нападающий «Спартака » и «Локомотива».