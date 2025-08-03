  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Йонг, Ферран и Кубарси считают, что тер Стеген должен быть капитаном «Барсы». Другие игроки подчеркнули, что вопрос решит голосование
41

Игроки «Барселоны» хотят оставить Марка-Андре тер Стегена капитаном команды.

Ранее стало известно о недовольстве внутри клуба самовольным заявлением вратаря о его операции на спине и сроках восстановления.  

Сообщалось, что клуб и тренерский штаб хотят лишить тер Стегена капитанской повязки.

Несколько игроков «блауграны» высказались по этому поводу во время азиатского турне клуба.

«Для меня Марк – капитан команды, как и в прошлом сезоне. Он игрок мирового класса, и он является им уже много лет. Он всегда отдавал все силы клубу. Я поддерживаю его, и, насколько мне известно, команда тоже», – заявил полузащитник Френки де Йонг.

Ферран Торрес также выразил уверенность, что в случае голосования, немец будет выбран снова.

«Не знаю, будет ли голосование, мы это не обсуждали. Но, учитывая его опыт и годы, проведенные здесь, я думаю, что капитаном будет тер Стеген», – сказал форвард «Барсы».

Защитник Пау Кубарси поддержал голкипера в интервью Cadena SER: «Мы очень спокойны. Он наш капитан, и мы этому рады».

Другие футболисты не высказывались столь определенно, просто напомнив, что будет голосование, на котором все прояснится, отмечает As.

Гави о тер Стегене и капитанской повязке: «Он легенда «Барсы», мы должны его уважать. Марк – первый капитан, игроки тоже голосуют»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
