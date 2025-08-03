Кубарси о тер Стегене: «Наш капитан и лидер, наша опора. Мы счастливы, что он с нами»

Пау Кубарси высказался о Марке-Андре тер Стегене в роли капитана «Барселоны».

Ранее стало известно о недовольстве внутри клуба самовольным заявлением вратаря о его операции на спине и сроках восстановления. Сообщалось , что клуб и тренерский штаб хотят лишить тер Стегена капитанской повязки.

«Я носил капитанскую повязку в юношеских командах. Мне нужно совершенствовать навыки общения, чтобы стать лидером.

Мы еще ничего не решили. Пока Марк в команде. Он наш капитан, наш лидер и наша главная опора. Он с нами, мы очень счастливы», – сказал защитник «Барселоны» в интервью TV3.

Де Йонг, Ферран и Кубарси считают, что тер Стеген должен быть капитаном «Барсы». Другие игроки подчеркнули, что вопрос решит голосование