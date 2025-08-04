Экс-директор «Крыльев» Андреев об аудиторской проверке: «Проверяли не совсем объективно, бюджет в ФНЛ отличался. Не понимаю, где увидели неэффективность – вес коммерческих доходов увеличивался»

Вадим Андреев высказался о результатах аудиторской проверки «Крыльев Советов».

Ранее Счетная палата Самарской области провела проверку футбольного клуба и выдала объемный список замечаний.

– Как вы относитесь к результатам проверки «Крыльев Советов» аудиторами Счетной палаты и объявленному ими списку выявленных нарушений? Можете прокомментировать их по пунктам, какие, на ваш взгляд, обоснованы, какие нет и почему? А какие рекламации не имеют никакого отношения собственно к «Крыльям»?

– Считаю, что проверяли «Крылья» не совсем объективно, взяв отчетный период за 5 лет, включая ФНЛ, где бюджет клуба значительно отличается от РПЛ, ну и на фоне смены всего руководства и возбужденного уголовного дела работать менеджерам клуба и без того было непросто. Говоря о выводах Счетной палаты, не понимаю, где можно было увидеть неэффективность, ознакомившись со всеми предоставленными документами, которые свидетельствуют о прямо противоположных процессах.

– Что вы имеете в виду?

– Приведу несколько примеров. Первый – это безусловно положительная тенденция сокращения доли государственного финансирования деятельности клуба (с 66,25% в 2020 году до 52,71% в 2024 году). Вес коммерческих доходов в общем объеме доходов клуба за счет всех источников планомерно увеличивался из года в год. В частности, доходы от коммерческой деятельности с 448,5 млн в 2020-м выросли до почти 1,48 млрд в 2023 году, то есть в 3,3 раза, или на 1,028 млрд.

Еще большую динамику продемонстрировали доходы от трансфертов (12,8 млн в 2021 году и 491,3 млн в 2022-м, рост в 38,4 раза). Доходы от ТВ-прав увеличились с 32,5 млн рублей в 2020 году до 495,9 млн в 2024 году (в 15,3 раза). Более чем в 10 раз с 2020-го по 2023 год выросли доходы от реализации рекламных услуг. Аналогичным образом поднялись доходы от билетной системы.

Такие результаты полностью коррелируют со стабильностью спортивного результата. В 2021 году клуб вышел в финал Кубка России, это произошло лишь второй раз в российской истории, и, вернувшись в РПЛ в 2021 году, в дальнейшем ни разу не попадал даже в зону стыковых матчей. При этом до указанного периода клуб 3 раза за 6 лет вылетал в ФНЛ.

Ни мне, ни клубу скрывать нечего ни от аудиторов, ни от широкой общественности, и я готов дать развернутый комментарий на каждый из вопросов, который будет перед нами поставлен, – сказал бывший генеральный директор «Крыльев Советов» Андреев.