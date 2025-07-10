«Крылья» обжалуют взыскание 923 млн рублей по иску «РТ-Капитал»: «Предлагали урегулирование мирным путем, но нас не услышали. На жизнь клуба судебные тяжбы не повлияют»
«Крылья Советов» оспорят решение о взыскании долга в пользу структуры «Ростеха».
Ранее стало известно, что суд в Москве взыскал с самарского клуба 923 млн рублей по иску компании «РТ Капитал», входящей в корпорацию «Ростех».
«Никакие судебные тяжбы не повлияют на жизнь клуба. Будем подавать апелляцию и через суд добиваться пересмотра данного решения. Клуб предлагал варианты урегулирования данного вопроса мирным путем, комфортного для обеих сторон, но нас не услышали.
Непонятно, почему именно сейчас, спустя 14 лет, второй стороне потребовалось взыскать с нашего клуба единовременно всю сумму. Видимо, тяжелые времена для компании», – сказал председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
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